Vicenza, alla fiera c'è Israele: blitz dei centri sociali e scontri con la polizia

20 gennaio 2024 a

a

a

Scontri al corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di un padiglione di Israele alla fiera VicenzaOro. Il corteo, dove sventolavano diverse bandiere della Palestina, è partito dal parcheggio di via Rossi ai Ferrovieri e poi ha deviato dal percorso concordato. In testa al corteo striscioni e cartelli con su scritto "Blocchiamo Israele", "stop war" e "free Palestine". Usati dalla polizia anche gli idranti a Vicenza per arginare i manifestanti dei centri sociali.. I disordini sono avvenuti quando un gruppo di manifestanti ha tentato di cambiare il percorso del corteo per raggiungere il centro fieristico di Vicenza.

Vicenza, Italy - Jihadi scum try to ruin the VicenzaOro jewellery event. Brave Italian police stop them pic.twitter.com/kle71oCBhy — RonEnglish (@RonEng1ish) January 20, 2024

«Non esiste giustificazione alcuna per le scene di guerriglia che abbiamo visto questa mattina in strada dell’Arsenale», ha scritto sui social il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. «Quello che è successo nel Veneto ad opera dei centri sociali contro Israele dimostra che il vero antisemitismo è a sinistra - afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi - Loro lo chiamano antisionismo ma è un sentimento molto forte. Esiste nel ventre dell’elettorato di sinistra un’avversione forte contro Israele che spesso diventa odio. Molti militanti di sinistra, non solo quelli dei centri sociali, paragonano Israele alla Germania nazista offendendo due volte in più il popolo ebraico».