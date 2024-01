Verona, incidente al Motor Bike Expo: spettatori feriti dall'auto di uno stuntman

19 gennaio 2024 a

Momenti di paura a Verona durante uno show automobilistico. Dieci persone sono rimaste ferite nel corso della giornata inaugurale di Motor Bike Expo a Veronafiere. Per motivi da accertare, l’automobile guidata da uno stuntman è finita contro una transenna di protezione della tribuna, facendo cadere alcuni spettatori. I feriti hanno riportato contusioni e sono stati portati in pronto soccorso. Secondo il 118 che li ha soccorsi, 7 sono stati trasportati in ospedale in codice verde e 3 in codice giallo. Sono subito andati in scena i rilievi da parte della Polizia municipale per accertare come siano andati esattamente i fatti.