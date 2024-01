Pierina Paganelli, parla la moglie di Dassilva: "Perché non può essere stato lui"

12 gennaio 2024 a

Un contro è un tradimento, un altro un assassinio. A Storie Italiane su Rai1 parla la moglie di Louis Dassilva, una delle persone su cui si è concentrata l'attenzione degli inquirenti che indagano sull'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata morta a Rimini la mattina del 4 ottobre 2023 tra il vano ascensori e la zona dei box di un condominio di Rimini. Il suo corpo è stato raggiunto da 17 coltellate. “Lasciatemi in pace, mi avete sfinito l’esistenza. Io non andrei a dormire con uno se penso che ha ucciso una persona", è lo sfogo di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, con i cronisti. "Un conto è quello che è successo a Piera, e un altro quello che noi possiamo sapere. Un altro conto è se mio marito mi tradisce, non è che lo deve sapere tutta Italia, no? Ormai lo hanno saputo, benissimo. Io su quello non ho niente da dire, perché è un problema che non cambia", dice la donna nella puntata di venerdì 12 gennaio del programma di Elronora Daniele.

" Non è che se uno tradisce la moglie dopo è necessariamente un assassino”, ribadisce la donna, vicina di casa di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa la notte del 3 ottobre. Cosa succederà in conseguenza del tradimento sono affari che riguardano me e mio marito. E non vogliano rispondere su faccende che non riguardano le indagini. Sono due cose che vanno in due diverse direzioni”. Valeria ha ribadito di credere al coniuge e ha ripercorso le ore dell’omicidio: “Sono assolutamente convinta della sua innocenza. Uno può anche perdonare le corna, ma l’omicidio no! Lui è sceso a prendere il mangiare per i gatti prima delle 20, 19:35 circa, ma è sceso ed è salito in 4 minuti o 5. Sono scesa anche io, alle 19:40 ho preso l’acqua: ci siamo incontrati con il killer? Sia pur che siamo poco intelligenti, ma se uno fa un fatto così dopo va a mettere la roba nel garage di un altro per far implicare un’altra persona? Non la va a buttare nell’immondizia? Io quando sono andata in procura quello che sapevo l’ho detto tutto, senza tralasciare niente”.