Lucio Caracciolo, scenario choc: "Guerra è fuori controllo, nessuno può fermarla"

Il raid guidato da Stati Uniti e Gran Bretagna, con il supporto di altri Paesi, contro i miliziani Houthi dello Yemen segna un nuovo livello di escalation nella guerra in Medio Oriente innescata dall'attacco brutale dei palestinesi di Hamas a Israele il 7 ottobre. Ad analizzare la situazione e illustrare gli scenari del conflitto è Lucio Caracciolo, intervenuto nella puntata di venerdì 12 gennaio di Otto e mezzo, su La7. "Cosa sta succedendo?", risponde alla conduttrice Lilli Gruber, "succede che sono passati i 100 giorni circa dall'attacco di Hamas e la guerra di Gaza è tutt'altro che finita, anzi è diventata una guerra regionale". Si registrano scontri in Iraq, in Siria, nello Yemen. La novità delle ultime ore è il raid angloamericano contro gli Houthi. Il Mar Rosso, spiega il direttore di Limes, è una sorta di "vena giugulare" che collega l'Oriente al Mediterraneo, L'oceano Indiano al Pacifico. "Tutte le rotte Asia-Europa normalmente passano di lì e per noi, un paese marittimo che dipende largamente dalle energie che deve importare e dalle merci che deve esportare, questo è molto grave".

Caracciolo ricorda che "i costi dello shipping aumentano vertiginosamente e siamo tornati alle ere precolombiane, a fare il pericolo dell'Africa". Non è solo un problema economico. Siamo "in un contesto che è fuori controllo - afferma il giornalista - quello che colpisce di questa guerra è che, allargandosi come spesso accade quando le guerre si prolungano, non c'è più nessuno in grado davvero di fermarla". L'operazione anglo-americana in questo senso "è un classico, cioè americani e inglesi di fronte a una provocazione come quella degli Houthi" che attaccano le navi che passano per lo stretto di Aden e il Mar Rosso per "farsi valere come potenza regionale riconosciuta, non poteva essere tollerata perché mette in pericolo l'economia globale". Insomma, siamo di fronte a scenari complessi in una escalation che nessuno sembra poter fermare.