Papa Francesco, gran rifiuto dei vescovi africani: "Non possiamo benedire coppie omosessuali"

I vescovi africani entrano nel dissidio interno alla Chiesa dopo l'apertura dalla benedizione delle coppie arcobaleno. Un'apertura, quella a titolo Fiducia supplicans pubblicata dal dicastero per la Dottrina della fede e controfirmata da Papa Francesco, che era arrivata dopo i Dubia sollevati da un gruppo di cardinali conservatori contrari alla politica di Jorge Mario Bergoglio e che ha aggravato la spaccatura in Vaticano. Ora la posizione del Simposio delle conferenze episcopali di Africa e Madagascar, arrivata con una lettera del presidente, il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa. Il messaggio in sintesi: "Non possiamo benedire le coppie omosessuali".

Nel la missiva i vescovi africani, pur riaffermando "il loro incrollabile attaccamento al Successore di Pietro, la loro comunione con Lui e la loro fedeltà al Vangelo", mettono nero su bianco che "preferiscono non impartire benedizioni alle coppie dello stesso sesso. Questa decisione nasce dalla preoccupazione per la potenziale confusione e scandalo all’interno della comunità ecclesiale". Il porporato sottolinea che, poiché "la dottrina della Chiesa sul matrimonio cristiano e sulla sessualità rimane immutata", i vescovi africani non ritengono "opportuno" che l’Africa benedica le coppie omosessuali "perché nel nostro contesto, ciò causerebbe confusione e sarebbe in diretta contraddizione con l’etica culturale delle comunità africane". Besungu sottolinea ancora: "Il linguaggio di Fiducia supplicans rimane troppo sottile per essere compreso dalle persone semplici. Inoltre, resta molto difficile convincere che le persone dello stesso sesso che vivono in un’unione stabile non rivendichino la legittimità del proprio status". La dichiarazione dei vescovi africani conclude: "Sua Santità papa Francesco fortemente contrario a qualsiasi forma di colonizzazione culturale in Africa, benedice di tutto cuore il popolo africano e lo incoraggia a rimanere fedele, come sempre, alla difesa dei valori cristiani".

Insomma, nessuna benedizione alle coppie omosessuali nelle Chiese africane "senza esporsi a scandali", si legge nella lettera - che ha avuto "il consenso di Sua Santità Papa Francesco e di Sua Eminenza il cardinale Vìctor Manuel Fernàndez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede", scrive il cardinaleafricano - è rivolta al clero, alle comunità religiose e a tutti i credenti.