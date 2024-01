Papa Francesco asfalta i fan della teoria gender: “Pericolosissima”

08 gennaio 2024 a

Papa Francesco fa sussultare la sinistra. Il Pontefice, parlando con il Corpo diplomatico, ha messo di nuovo tutti in guardia dalle colonizzazioni ideologiche: “La via della pace esige il rispetto dei diritti umani, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui abbiamo da poco celebrato il 75esimo anniversario. Si tratta di principi razionalmente evidenti e comunemente accettati. Purtroppo, i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali”.

“Tali colonizzazioni ideologiche provocano ferite e divisioni tra gli Stati, anziché favorire l’edificazione della pace. Il dialogo, invece, dev’essere l’anima della Comunità internazionale”, ha osservato Francesco. Che con le sue parole ha mandato una pesante bordata a chi vuole cancellare le differenze fra uomo e donna.