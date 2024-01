Influenza, "una delle peggiori di sempre": Bassetti lancia l'allarme rosso

04 gennaio 2024 a

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato che la stagione delle influenze di quest’anno sarà ricordata come una delle peggiori di sempre. Bassetti ha affermato che c’è stato un forte incremento di infezioni respiratorie e virus influenzali come l’H1N1 e l’H3N2. Inoltre è aumentata la diffusione di infezioni batteriche e polmonite da pneumococco. Il direttore ha inoltre affermato che: "a differenza del problema della crescita delle infezioni influenzali, il Covid non ha costituito un problema significativo negli ultimi tre mesi”.

Feste, Covid e influenza, Bassetti non si tiene: "Popolo di maleducati"

In particolare, le parole al Messaggero dell'infettivologo: “l’80% dei ricoveri tra Novembre e Dicembre, non era direttamente correlato all’infezione da Covid, ma piuttosto a persone che si recavano in ospedale per altri motivi e successivamente risultavano positive al tampone”. In chiusura, evidenziando l’incremento dei fenomeni influenzali ed infettivi polmonari, Matteo Bassetti ha esortato le persone (in particolare gli anziani) a sottoporsi ai richiami vaccinali per ridurre i rischi per la salute portati dalle già citate malattie.