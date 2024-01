Roma-Boston, "fumo a bordo": per l'aereo scatta l'atterraggio d'emergenza in Irlanda

01 gennaio 2024 a

Atterraggio di emergenza all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, per un volo della Delta Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Boston. Sul velivolo presenti 294 persone. Secondo quanto riferisce il sito specializzato Aeroinside.com, l’atterraggio d’emergenza è stato effettuato per la presenza di fumo a bordo. L’aereo - un Airbus A330-900 - è atterrato in sicurezza sulla pista 6 dello scalo irlandese e si è fermato in una piazzola dove è iniziato lo sbarco. I paramedici hanno dato assistenza a un passeggero che ha riferito di non sentirsi bene. Il resto del volo è stato cancellato, e l’aereo è ancora a terra.