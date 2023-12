Influenza, spunta il "long flu". Cos'è e quali sono i sintomi

Sullo stesso argomento: Meloni è ancora influenzata, rinvio bis per la conferenza di fine anno

L'influenza tiene a letto molti italiani in quello che appare essere il plateau dei contagi. Il picco "lo scopriamo quando la curva scende" e "siamo presumibilmente in una fase come minimo di plateau e quindi probabilmente arriveremo a sfiorare un milione di casi che, secondo la nuova definizione del sistema RespiVirNet, include non solo la vera influenza, ma anche le forme simil-influenzali", spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano. Intervistato da Adnkronos Salute l'esperto afferma che "il Capodanno sarà l'ultima fiammata" dell'influenza e "l'effetto" si evidenzierà nella settimana successiva.

L'influenza 2023 sembra caratterizzata da un elemento ulteriore, il long flu: "Stanchezza, senso di 'bastonatura', recupero lento dai disturbi respiratori della fase acuta", spiega Pregliasco secondo cui i sointomi possono trascinarsi "anche per 3-4 settimane". Un periodo in cui un altro rischio sono "sicuramente anche le complicanze batteriche", complice "una riduzione delle difese immunitarie che caratterizza la fase post-acuta", spiega quindi Pregliasco.