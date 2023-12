Giorgia Meloni ancora influenzata, rinvio bis per la conferenza di fine anno

27 dicembre 2023 a

Ancora un forfait, il secondo. Salta nuovamente la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. L’appuntamento era fissato per giovedì 28 alle 11 nell’aula del palazzo dei gruppi della Camera dei deputati, lì il premier avrebbe dovuto rispondere alle domande dei cronisti. L’evento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare, si sarebbe già dovuto svolgere giovedì scorso ma era stato riprogrammato a causa di una sindrome influenzale che - come spiegato dallo stesso premier in occasione degli auguri di buon Natale ai dipendenti di Palazzo Chigi - l’aveva «forzatamente messa a riposo», costringendola a saltare anche la cerimonia dello scambio degli auguri al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i rappresentanti delle istituzioni e la trasferta in Libano. Il nuovo rinvio, dovuto al «persistere dell’indisposizione» del presidente del Consiglio, ha costretto gli organizzatori a mettere ancora in stand-by la conferenza «in attesa di indicazioni da parte della presidenza del Consiglio per la nuova data. Siamo in attesa di conoscere la nuova disponibilità».

E in attesa resta anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, che coglie la palla al balzo per attaccare il premier dopo il via libera dell’Italia alla riforma del Patto di stabilità. «Col sì al nuovo Patto si è consumato il fallimento europeo di Giorgia Meloni - scrive l’ex premier via social -. Un incredibile fallimento di fronte al quale non ha avuto neanche il coraggio di metterci la faccia. Ha annullato per due volte la conferenza stampa di fine anno perché influenzata e ha trovato solo il tempo per un video social con l’albero di Natale per farci gli auguri». Nei giorni scorsi Meloni sembrava essersi ristabilita. Il 23 dicembre era stata in visita al Comando operativo di vertice interforze (Covi) da dove aveva inviato un messaggio di auguri ai contingenti militari italiani impegnati all’estero nei teatri operativi. Il 25, dopo aver trascorso le feste in famiglia, sarebbe invece stata avvistata su un volo Milano-Roma. Oltre a saltare la conferenza, il premier giovedì 28 non presiederà nemmeno l’ultima riunione dell’anno del Consiglio dei ministri.

I problemi di salute di Meloni sono cominciati nei giorni successivi alla sua partecipazione ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si è chiusa lo scorso 17 dicembre a Castel Sant’Angelo proprio col lungo intervento dal palco del leader del partito di via della Scrofa. La prima comunicazione ufficiale da parte di Palazzo Chigi è del 19 dicembre con una nota in cui si annunciava l’annullamento di tutti «gli impegni odierni a causa di uno stato influenzale». In agenda erano fissati la cabina di regia sul Pnrr, un Cdm, e l’intervento alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina, realizzato poi con un messaggio. Mercoledì scorso, poi, Meloni al mattino si era recata alla scuola della figlia Ginevra per assistere alla recita di fine anno ma durante lo spettacolo aveva accusato un peggioramento delle condizioni di salute. Peggioramento che aveva costretto Palazzo Chigi ad annullare nuovamente gli impegni, tra cui appunto la conferenza con i giornalisti inizialmente programmata per il 21 dicembre e che adesso potrebbe essere riprogrammata a inizio 2024.