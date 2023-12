Roma, imbrattato il portone di Palazzo Chigi: denunciato un ragazzo

27 dicembre 2023 a

La sede del governo è stata imbrattata con una bomboletta di vernice spray. È accaduto la notte scorsa, intorno all’una, a piazza Colonna, dove il portone di Palazzo Chigi è stato vandalizzato con una scritta rossa. Secondo quanto riferisce Lapresse, il responsabile del gesto sarebbe un ragazzo di venticinque anni, rintracciato dalle forze dell’ordine nei pressi di Chigi poco dopo il fatto. Sarebbe subito scattata la denuncia a piede libero per il ragazzo, mentre il portone è stato poi aperto in mattinata come di consueto. Secondo quanto si può vedere, con la vernice rossa è stato scritto ‘Real Republic’. Il 25enne non apparterrebbe a nessun nessuna sigla politica: il soggetto, fermato e denunciato, sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e la Digos della questura di Roma. Da qualche settimana piazza Colonna, nel cuore del centro di Roma, ha riaperto al pubblico, permettendo ai cittadini locali e ai turisti di passeggiare proprio davanti alla sede dell'esecutivo e nell'adiacente piazza di Monte Citorio, sede della Camera dei Deputati.