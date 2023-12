Milano, blitz di Ultima Generazione alla Rinascente: "Collasso ecosociale"

23 dicembre 2023 a

"Si avvisa la gentile clientela che c’è un collasso ecosociale in corso", "L’offerta per rimanere entro gli 1,5 gradi é limitata, affrettatevi", "Venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende": questi gli slogan usati oggi da Ultima Generazione, che ha invitato le persone intente a fare shopping all’interno del centro commerciale a uscire fuori e a unirsi all’assemblea. In piazza Duomo sono stati esposti cartelli con le frasi "Metti in pausa il tuo shopping c’è un collasso climatico in corso", "La società che vogliamo è rinascente", "Ci stiamo giocando il nostro futuro". "Oggi siamo qui alla Rinascente dove abbiamo interrotto la quotidianità dello shopping, per ricordare alle persone che in questo affanno di shopping pre-natalizio la crisi climatica continua, e che si possono interrompere queste attività per dei momenti che ci possono aiutare a costruire qualcosa, come un’assemblea cittadina, ricordandoci che il Potere siamo Noi, nonostante la farsa di governi che continuano a promuovere il negazionismo climatico", ha spiegato un attivista.

L'ennesimo blitz degli eco-attivisti è stato organizzato oggi nel celebre e frequentato magazzino milanese. Una decina di giovani ha deciso di richiamare l'attenzione e di dare forma a una nuova azione dimostrativa del gruppo di contrasto al cambiamento climatico nel mondo. La protesta si è concretizzata nel lancio di coriandoli e di volantini a tema ambiente direttamente dai corridoi della Rinascente, e nella recita di alcuni slogan con un megafono in mezzo alle vetrine illuminate a festa. "Ricordiamoci che Il Potere siamo Noi, nonostante la farsa di governi che continuano a promuovere il negazionismo climatico", hanno urlato gli ambientalisti, che sono quindi stati bloccati dall'intervento delle Forze dell'Ordine.