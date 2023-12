Messina Denaro e Graviano, la spedizione al Maurizio Costanzo Show per studiare l'attentato

23 dicembre 2023 a

a

a

Nelle poltroncine del Teatro Parioli in Roma, come diceva la voce che presentava il Maurizio Costanzo Show, ci sono passati anche Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano. I due boss della mafia hanno assistito nel pubblico a due puntate dello storico programma, nel 1992. Erano già latitanti ed erano "in missione a Roma per conto di Salvatore Riina", spiega Repubblica che pubblica una foto della serata. I due boss erano al Parioli per studiare come colpire Costanzo dopo l’assassinio dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte. Il 13 maggio 1993 un’autobomba esploderà in via Fauro a Roma, con Costanzo e Maria De Filippi che ne usciranno miracolosamente illesi.

Le foto di Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano in platea al Maurizio Costanzo Show per ucciderlo https://t.co/whUOG6XDX5 — Repubblica (@repubblica) December 23, 2023

Secondo quanto riporta Lirio Abbate la delegazione mafiosa prima fece shopping nella Capitale: "La comitiva di killer sfilava per le vie della moda di Roma. E organizzavano serate nei più rinomati locali notturni della città. In quel periodo, insomma, omicidi zero e divertimenti molti. Ma il punto essenziale era anche quello di fare un paio di sopralluoghi al Parioli". La foto emerge dall'inchiesta delle stragi. Graviano e Messina Denaro avrebbero assistito allo show il 13 novembre e il 30 dicembre 1992. Il primo in carcere aveva confidato a un detenuto di essere stato nel 1992 a Roma in compagnia di Messina Denaro.