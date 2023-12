Carburante, prezzi in salita: quanto costano benzina, diesel e gpl

22 dicembre 2023 a

Sale il prezzo di benzina verde e diesel venerdì 22 dicembre con tanti italiani in procinto di partire per le feste di Natale e Capodanno. Dopo sei rialzi consecutivi, tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il Brent questa mattina torna a toccare gli 80 dollari. Tuttavia i prezzi dei carburanti alla pompa sono ancora in lieve aumento. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,769 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,771, pompe bianche 1,765), diesel self service a 1,732 euro/litro (+1, compagnie 1,734, pompe bianche 1,727). Benzina servito a 1,911 euro/litro (+1, compagnie 1,949, pompe bianche 1,832), diesel servito a 1,873 euro/litro (+1, compagnie 1,912, pompe bianche 1,792). Gpl servito a 0,716 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,447 euro/kg (-1, compagnie 1,453, pompe bianche 1,442), Gnl 1,416 euro/kg (+1, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,411 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,858 euro/litro (servito 2,126), gasolio self service 1,829 euro/litro (servito 2,100), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,537 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.