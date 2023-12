Giulia Cecchettin, l'audio alle amiche: “Vorrei che Turetta sparisse, ma ho paura che possa farsi male”

15 dicembre 2023 a

Una testimonianza che colpisce dritti al cuore sul caso della morte di Giulia Cecchettin. Nel corso della puntata del 15 dicembre di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, vengono mandati in onda degli audio della stessa Giulia, che parla delle difficoltà nell’allontanarsi del tutto da Filippo Turetta, che ha confessato l’omicidio, per paura di un gesto eclatante di quello che era ormai il suo ex fidanzato: “Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui, ma mi dice che è super depresso, ha smesso di mangiare, pensa di ammazzarsi, vuole morire, vuole uccidersi. Il problema è più che altro per i messaggi e le uscite specifiche con Pippo, ho visto che ogni qual volta gli dico che voglio limitare le uscite lui si appiccicaa ancora di più e quindi ho capito che devo sparire senza comunicarglielo. E però rimane il fatto che ho questi mega sensi di colpa che possa farsi male. Non so veramente come comportarmi, non posso bloccarlo, avrei paura di ciò che potrebbe fare, potrei potenzialmente cominciare a non rispondergli e non scrivergli più, ma ho paura che darebbe di matto. Non so come - diceva Giulia - gestire questo senso di colpa e della paura che stia male”.