Covid, i consigli di Vaia per non farsi rovinate il Natale tra cene e cocktail

Da giorni sono iniziate le cene e i cocktail per Natale, eventi dove si riuniscono tante persone che si scambiano auguri, strette di mano, baci e abbracci. Con i contagi Covid in ripresa da settimane, la mondanità con centinaia di persone concentrate al chiuso potrebbe diventare un rischio. Soprattutto dopo che in molte strutture sono state tolti i dispenser con l’igienizzante per le mani. Solo qualche anno fa i ’totem’ si trovano ovunque. «In questi giorni non dimenticare le norme igieniche che abbiamo ben conosciuto durante la pandemia, a partire dal lavaggio delle mani e solo nel caso non si possano lavare utilizzare gli igienizzanti», dice all’Adnkronos il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Francesco Vaia ricordando i comportamenti corretti da rimettere in campo durante questi giorni.

Secondo Federfarma, le vendite in farmacia di igienizzanti e di mascherine «sono in leggera ripresa in queste settimane» in cui il Covid ha rialzato la testa. Igienizzare le mani è importante «quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici e, soprattutto, nell’attuale contesto epidemico da Sars-CoV-2 - ricorda il ministero sul proprio sito -. Con l’igiene delle mani è possibile rimuovere i germi patogeni presenti sulla cute, attraverso un’azione meccanica. Ma non basta aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto dell’acqua per eliminare il problema. Serve utilizzare il sapone e l’acqua corrente; è meglio usare sapone liquido contenuto in un dosatore, rispetto alla saponetta, dove per contatto possono rimanere i nostri germi; il sapone liquido non è esposto all’aria e quindi non permette ai germi di proliferare, come invece può accadere sulla superficie della saponetta; poi il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie (dove si annidano più facilmente i germi) per almeno 40-60 secondi».

In assenza di acqua, come può accadere quando si è fuori casa, il ministero sottolinea che si può ricorrere «ai cosiddetti ’hand sanitizers’ (igienizzanti per le mani), a base alcolica. Con gli igienizzanti a base alcolica sono sufficienti 20-30 secondi per igienizzare le mani. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci».