Giulia Cecchettin, un mese di assenza. La sorella Elena: "Mi manchi"

11 dicembre 2023 a

a

a

"Un mese senza di te. Mi manchi così tanto": con queste parole Elena Cecchettin ha rivolto un pensiero alla sorella. Trenta giorni di assenza e di dolore per la famiglia che ha dovuto sopportare la notizia dell'uccisione di Giulia, la ragazza scomparsa con l'ex fidanzato e poi ritrovata senza vita in un canalone. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la sorella maggiore della vittima ha voluto ricordare a se stessa e ai suoi follower come passa il tempo e quanto la sofferenza sia sempre viva. Solo ieri sera il padre, Gino, è stato ospite di Fabio Fabio e, proprio dallo studio di Che tempo che fa, ha lanciato messaggi di speranza per le ragazze e le donne del futuro.

Il libro che Filippo ha messo vicino al corpo di Giulia. Parla il negoziante

"Il mio discorso è nato da un profondo dolore, dal cercare di capire quali possano essere state le cause che mi hanno portato a vivere questa tremenda avventura. Ho una mente razionale e mi sono astratto dal dolore per capire dove avessi sbagliato e per cercare di dare un aiuto a chi ancora ha la possibilità di salvarsi", ha detto il papà di Giulia in diretta tv. "Viene normale provare rabbia e odio, ma io volevo essere come Giulia. E sono risucito ad azzerare la rabbia el'odio. Ancora oggi, con questo ragionamento forse troppo razionale, io voglio amare e non odiare, perché l'odio porta via energie", ha aggiunto, scatenando così l'applauso e l'affetto del pubblico.