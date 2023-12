Quarto Grado, quel dialogo tra la nonna e Giulia Cecchettin...."Mi sta stretto"

09 dicembre 2023 a

L'ultima puntata di Quarto Grado si è aperta, ancora una volta, con il caso di Giulia Cecchettin. Con i funerali della giovane alle spalle e l'ex fidanzato e omicida Filippo Turetta in carcere, si procede con le indagini. La difesa potrebbe chiedere la perizia psichiatrica per il killer e allontanare quindi l'idea della premeditazione. Di questo e del rapporto tra i due se ne è parlato nello studio del programma di Rete 4. Oltre alle analisi degli esperti, che hanno tentato di chiarire quali potrebbero essere gli scenari, ha avuto spazio la voce della nonna di Giulia.

"All'inizio era innamorata, il suo primo amore, era alle stelle, al settimo cielo. A un certo punto mi ha detto 'Nonna ho lasciato Pippo'": questo l'incipit racconto di Carla Gatto. La donna ha confessato di aver chiesto alla nipote il motivo della rottura con Filippo: "Le ho detto 'Come mai? Eri così tanto innamorata'. E mi fa, facendo anche un po' il gesto, stringendo le spalle, 'E' troppo possessivo, non posso vivere la mia vita, non posso neanche stare con le mie amiche, mi sta stretto'". La nonna ha poi aggiunto il parere che, in quel momento, ha sentito di offrire: "Le ho detto 'Hai fatto bene, molto bene'".