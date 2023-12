Papa Francesco a piazza di Spagna, la preghiera per le donne e per "le loro lacrime"

08 dicembre 2023 a

a

a

Papa Francesco, dopo due settimane di infiammazione polmonare e di conseguenti rinvii, si è recato a piazza di Spagna per l’atto di venerazione all’Immacolata. Il Pontefice ha pregato in compagnia di romani e turisti e, per omaggiare la Madonna, ha rivolto la sua attenzione alle tante donne vittime di violenza. La storia di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa a coltellate dall'ex, ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'Italia tutta l'estrema urgenza di un ripensamento dell'educazione dei giovani finalizzato a porre fine ai femminicidi. "Oggi, Maria, abbiamo bisogno di te come donna, per affidarti tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime, in questa città, in Italia e in ogni parte del mondo": così ha fato voce al dolore il Santo Padre.

"Angelus in collegamento" per Papa Francesco: come sta davvero

"Tu le conosci a una a una, conosci i loro volti. Asciuga, ti preghiamo, le loro lacrime e quelle dei loro cari. E aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione, riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi": questo l’appello del Papa. Bergoglio ha quindi chiesto un cambio di passo: "Mostraci ancora, o Madre, la via della conversione, perché non c’è pace senza perdono e non c’è perdono senza pentimento. Il mondo cambia se i cuori cambiano; e ognuno deve dire: a partire dal mio. Ma il cuore umano solo Dio lo può cambiare con la sua grazia: quella in cui tu, Maria, sei immersa fin dal primo istante. La grazia di Gesù Cristo, nostro Signore, che tu hai generato nella carne, che per noi è morto e risorto, e che tu sempre ci indichi. Lui è la salvezza, per ogni uomo e per il mondo.Venga il tuo regno d’amore, di giustizia e di pace!", ha concluso.