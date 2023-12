Papa Francesco, domani "Angelus in collegamento": come sta davvero

02 dicembre 2023 a

a

a

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono in miglioramento: il Pontefice non presenta febbre e prosegue con la terapia del caso. Per evitare di esporsi a sbalzi di temperatura, però, domani mattina reciterà l’Angelus in collegamento da Casa Santa Marta. La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro, da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News. A renderlo noto è stata la Sala Stampa vaticana. Già una settimana fa, Bergoglio, in collegamento video dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell'Angelus, aveva spiegato che "a leggere la riflessione sarà monsignor Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa, e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza". "Oggi non posso affacciarmi alla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni", aveva annunciato a tutti i fedeli.

"Permane l'infiammazione polmonare": come sta Papa Francesco

Dopo pochi giorni a chiarire le condizioni di salute del Pontefice era stato il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. "Le condizioni del Santo Padre sono stazionarie, non ha febbre, ma permane l’infiammazione polmonare associata a difficoltà respiratoria. Continua la terapia antibiotica", aveva detto. "Il Papa è in via di guarigione, solo che non voleva esporsi a rischi, questo secondo l’indicazione data dai medici", aveva aggiunto. E quella della prudenza sembra la via migliore per la guarigione anche a distanza di una settimana.