Danilo Coppola arrestato. Ora dovrà scontare una condanna a 7 anni

L’immobiliarista romano di 56 anni, Danilo Coppola, è stato arrestato ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi, dove era latitante. Il mandato d’arresto, emesso dall’ufficio esecuzioni della corte d’Appello di Milano, era stato diramato anche a Dubai, ma la polizia locale lo ha rintracciato nella capitale degli Emirati. Il mandato d’arresto internazionale era stato emesso a settembre 2022 per una condanna in via definitiva a 7 anni per bancarotta, a seguito della bancarotta dei crac di tre società immobiliari, il Gruppo Immobiliare 2004, la Mib Prima e Porta Vittoria.

Le inchieste che hanno portato alla condanna di Coppola, sono state coordinate dagli aggiunti e sostituti della procura di Milano, Mauro Clerici e Giordano Baggio, e le indagini erano state svolte dal guardia di Finanza. Dalla pena di partenza di 7 anni, l’ufficio esecuzione della corte d’Appello di Milano aveva scomputato alcuni mesi detenzione, calcolati come pre-sofferto, ricalcolando la pena in 6 anni, 2 mesi e 12 giorni. Se nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria degli Emirati Arabi validerà l’estradizione, gli agenti dello Scip, il Servizio di cooperazione internazionale di polizia, lo prenderanno in consegna per riportarlo in carcere in Italia, dove pende su Coppola, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione ai danni di Prelios. Al momento Coppola è stato portato in carcere.