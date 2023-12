Salvini telefona a Roggero: "Vicinanza umana" al gioielliere condannato

05 dicembre 2023 a

Una telefonata per esprimete vicinanza umana dopo la durissima condanna. Matteo Salvini ha chiamato Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021, condannato in primo grado a 17 anni di carcere per omicidio volontario. Il leader della Lega, nel corso di una telefonata, "gli ha promesso di restare in contatto e di non dimenticare il suo caso, aggiungendo la determinazione affinché venga approvata la riforma della giustizia. Lo rende noto la Lega. In precedenza il ministro e vicepremeir aveva scritto sui sociale: "A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti, non persone come Mario".

Maxi-condanna per un gioielliere, Salvini lo difende: "Piena solidarietà, non merita il carcere"

Il caso aveva riaperto il dibattito sulla sicurezza e la legittima difesa. Roggero era finito a processo dopo aver sparato, uccidendoli, due rapinatori e ferendone un terzo, durante un tentativo di rapina nel suo negozio. "Mi hanno dato 17 anni perché i giudici non hanno voluto ascoltare le mie ragioni fino in fondo", aveva commentato poco dopo la sentenza Roggero, "Io quel giorno mi sono difeso. Avevamo preparato una ricostruzione che non hanno voluto mettere agli atti. Mi hanno detto che era troppo tardi. Mi aspettavo una riduzione a 7 o 8 anni. Ne ero convinto, fino a quando hanno letto il dispositivo", ha detto alla Stampa. In una intervista al Corriere della sera ha aggiunto: "Lo Stato non fa nulla per difendere un cittadino, che lavora e paga le tasse da cinquant’anni," ha lamentato, "anzi, ci sono delle correnti della magistratura che fanno paura".