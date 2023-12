Giorgia Meloni "discende da Gramsci, come Letta". C'è l'albero genealogico

02 dicembre 2023 a

Legami di famiglia e alberi genealogici impensabili entrano nel dibattito politico, almeno come "curiosità". Giorgia Meloni in qualche modo discende da Antonio Gramsci, nume tutelare della sinistra, così come per un altro ramo della famiglia, Enrico Letta. A fare la curiosa scoperta è Alessio Vernetti, analista politico di YouTrend e appassionato di genealogia. "La nonna di Gramsci sposò in prime nozze il fratello di una 'bisarcavola' (il nonno di un bisnonno, ndr) di Giorgia Meloni. A Ghilarza (Oristano) gli avi di Giorgia Meloni si intrecciano con quelli di Antonio Gramsci e, tramite quest’ultimo, con Gianni ed Enrico Letta. Così ho scoperto il legame familiare tra tutti loro", spiega in una serie di tweet in cui mostra con grafici e collegamenti l'albero genealogico dello storico segretario del Partito comunista italiano.

I legami parentali di Letta con l'intellettuale erano noti, non quelli della premier. "Elsa Bazzoni, nonna materna di Letta, era infatti cognata di Franco Paulesu, che a sua volta aveva come zio Antonio Gramsci - spiega l'analista a Libero - il legame familiare tra Giorgia Meloni e Antonio Gramsci, invece, è più remoto, e per comprenderlo bisogna passare per il nonno paterno della premier, il regista Nino Meloni", nato nel 1899 a Ghilarza, lo stesso paesino dell’entroterra sardo da cui proveniva anche la madre di Gramsci. Tecnicamente, "sono legami non di sangue, ma 'acquisiti'", spiega Vernetti. Tra l'altro, nella tortuosa genealogia gramsciana, potrebbe spuntare un legame anche con Santi Licheri, il giudice scomparso noto ai più per Forum, il programma Mediaset...