Lo spot del pub irlandese fa il giro del web: il video che commuove tutti

Cresce l'attesa per le feste natalizie. Se i negozianti iniziano ad addobbare le vetrine dei negozi, alcuni gestori di attività si affidano alla pubblicità per promuovere i propri prodotti o il servizio offerto. Il secondo caso è quello del Charlie's Bar, un pub irlandese i cui proprietari hanno deciso di realizzare uno spot con un cellulare e di pubblicarlo sul profilo social ufficiale del locale. Pubblicato inizialmente solamente su TikTok, la clip ha totalizzato milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti carichi di approvazione e di commozione.

Nel filmato viene raccontata, brevemente e in maniera genuina, la storia di un anziano che, nel giorno di Natale, posa su una tomba un mazzo di fiori e lascia così intuire di essere solo. “Non ci sono estranei qui, solo amici che non hai ancora incontrato”, questa la citazione del poeta irlandese William Butler Yeats che viene passata in sovrimpressione al termine dello spot. Dopo aver fatto visita a una persona cara ormai assente, infatti, il protagonista, al quale ha dato corpo un attore amatoriale, passeggia in città in cerca di sguardi e di complicità, ma ciò che riceve in cambio è solo l'indifferenza dei passanti.

Poi arriva il momento di svolta. L'anziano decide di entrare nel Charlie's Bar per bere una birra al caldo e, grazie a un cagnolino che gli si avvicina in cerca di coccole, inizia a condividere il tavolo con i proprietari dell'animale. La solitudine lascia quindi il posto alla compagnia e al bello delle nuove conoscenze. Il video, oltre a diventare virale e a fare, dunque, il giro del web, è stato definito dal Guardian "la migliore pubblicità di Natale".