Papa Francesco, spunta la foto con il cerotto: web in ansia. Come sta davvero

Il volto pallido, la voce e il respiro un po' affaticati, qualche colpo di tosse e il vistoso cerotto sulla mano destra. Papa Francesco si mostra in video dopo che un leggero stato influenzale lo ha costretto ad annullare tutte le udienze e a sottoporsi a una Tac all'Ospedale Gemelli. Un esame servito a scongiurare il rischio di complicazioni polmonari, dopo il quale il Pontefice ha fatto rientro a Casa Santa Marta. E proprio dalla cappella della sua residenza, Bergoglio ha recitato in via prudenziale la tradizionale preghiera domenicale dell'Angelus, trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi allestiti per i fedeli e i pellegrini presenti in Piazza San Pietro. "Oggi non posso affacciarmi alla finestra" del Palazzo Apostolico in Vaticano, "perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni", ha spiegato lo stesso Bergoglio all'inizio del collegamento, anticipando che a leggere la riflessioni sarebbe stato monsignor Paolo Braida "che le conosce bene perché è lui che le fa, e le fa sempre così bene".

L'Angelus non salta, ma Papa Francesco lo reciterà in video: che succede

Presto sul web ha iniziato a circolare la foto che ritrae il Santo Padre mentre tossisce e porta la mano alla bocca. Proprio la mano destra, su cui è stato fissato un cerotto bianco, ha fatto scattare l'allarme. Ma come sta davvero Papa Francesco? Su questo si è espresso Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa. "La tac ha escluso una polmonite, ma mostrava una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie", aggiungendo che per "una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa". E sempre Bruni ha spiegato che, sebbene siano stati rimandati molti impegni ufficiali, Bergoglio è in "netto miglioramento" e il motivo del suo stop è dovuto proprio alla necessità di recuperare fino in fondo le forze.