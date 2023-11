Milano, ritrovamento choc: corpo di un uomo senza vita nel fiume Lambro

26 novembre 2023 a

I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questo momento in via Rombon a Milano, nello specchio del fiume Lambro, per il recupero di un corpo. Sul posto gli esperti del Nucleo SAF e APS di via Benedetto Marcello e la polizia scientifica. Le operazioni di soccorso stanno avvenendo all’altezza del quartiere Lambrate. Se in un primo momento sembrava che si trattasse di una donna, ora è la Questura a confermare che è il cadavere di un uomo quello recuperato e che si trova in uno stato avanzato di decomposizione. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, che stanno terminando l'intervento, non aveva vestiti addosso.