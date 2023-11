Giulia Cecchettin, sorveglianza a vista 24 ore su 24 per Filippo Turetta. Il nodo visita psichiatrica

24 novembre 2023 a

Filippo Turetta sarà sorvegliato a vista per evitare rischi legati «alla sicurezza» del giovane arrestato con l’accusa di omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ma anche «per vigilare su possibili rischi autolesivi». È questa la prassi che vige nelle carceri italiani e che, da quanto scrive l’Adnkronos, verrà messo in atto dietro le sbarre di Santa Maria Maggiore a Venezia dove il suo arrivo, dalla Germania, è in programma domani, sabato 25 novembre, proprio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Lo studente, che compirà 22 anni a dicembre, sarà visitato dal medico, poi dallo psicologo (potrebbe essere valutata la visita anche da parte di uno psichiatra) per valutare il «rischio suicidario». Dato il clamore mediatico e anche il reato di cui è accusato, per il giovane sembra prospettarsi, oltre all’isolamento «anche una sorveglianza a vista 24 ore su 24 ore». Dopo l’interrogatorio del pm, anche su richiesta della difesa, il giudice potrebbe predisporre altre misure a garanzia dell’arrestato.