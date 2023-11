Filippo Turetta, il segnale a scuola. Il criminologo Picozzi: "L'ultima indiscrezione..."

23 novembre 2023 a

Relazioni tossiche e femminicidi. La stretta relazione viene sottolineata anche dal criminologo Massimo Picozzi che ne ha parlato durante il podcast C.S.I. Milano in onda su Radio 105. Il criminologo invita le donne a non considerarsi mai la causa del comportamento violento del proprio partner o ex fidanzato e a reagire anche di fronte al minimo segnale di pericolo. Poi Picozzi rivela un dettaglio che farà molto discutere: secondo alcune indiscrezioni, Filippo Turetta aveva chiesto anche l'appoggio di uno psicologo scolastico. Evidentemente, però, nulla ha potuto neanche l'esperto a cui il ragazzo aveva chiesto aiuto.

La confessione di Turetta ai poliziotti: "Non ho avuto il coraggio...", il verbale

“La cosa ideale - ha detto il criminologo in radio - sarebbe usare professionisti dell’igiene mentale per insegnare, potenziare i servizi di psicologia scolastica anche se una delle ultime notizie che è emersa su Filippo, l’assassinio di Giulia, è che aveva cercato anche un appoggio da uno psicologo scolastico. Vista questa indiscrezione, capiamo che rimane sempre un alone di imprevedibilità. Quello che, invece, è certo e che non si riesce assolutamente ad abbattere è il numero di donne e di ragazze che vengono uccise dal compagno o dall’ex compagno”.