Giulia Cecchettin, la macabra scoperta nell'auto di Filippo Turetta dopo l'arresto

22 novembre 2023 a

a

a

Durante l'arresto di Filippo Turetta in Germania, lungo l'A9 all’altezza di Bad Durremberg, la polizia ha scoperto un altro elemento inquietante: un coltello che si aggiunge ai tasselli di questo puzzle criminale che vede la morte di una giovane ragazza, Giulia Cecchettin. L’auto di Turetta, una Punto nera, è stata sequestrata insieme a tutti gli effetti personali del giovane, attualmente detenuto nel penitenziario di Halle in attesa di estradizione. Il percorso di Turetta, dalla sua partenza da Vigonovo fino alla Germania, è stato meticolosamente ricostruito dagli investigatori. Tuttavia, rimangono ancora molte domande senza risposta. Come ha attraversato il confine? Dove si è fermato durante il viaggio? Quali sono le tappe che ha compiuto e dove ha trascorso la notte? Domande che, riferisce Repubblica, potrebbero essere chiare solo attraverso l'analisi della sua auto e dopo l'interrogatorio del giovane.

Niente ergastolo e sconti di pena: lo scenario inquietante su Filippo Turetta

Uno degli elementi più inquietanti di questa vicenda è la scoperta di un primo coltello da cucina a Vigonovo, utilizzato per colpire Giulia. Ma questo non è l'unico punto da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di capire come Turetta abbia finanziato il suo viaggio, poiché al momento dell'arresto aveva solo circa 300 euro in contanti. Non ci sono segni di prelievi o pagamenti con la carta, ma emerge che possedeva un account PayPal attivo, sollevando sospetti sulla possibilità di transazioni tramite carte ricaricabili. Un altro aspetto al centro delle indagini riguarda la comunicazione di Turetta durante la fuga. Si sta verificando se abbia utilizzato una Sim card straniera per comunicare tramite telefono o altri dispositivi, dimostrando così una sorprendente attenzione alle informazioni pubblicate.

"Raptus? Fantapsicologia": Galimberti inchioda Filippo Turetta

La prossima fase dell'indagine prevede l'analisi della Fiat Punto e l'interrogatorio di Turetta, che potrebbe gettare luce sui dettagli ancora oscuri di questa storia, in primis sul secondo coltello ritrovato nell’auto. La fuga di Turetta si rivela sempre più intricata, con elementi inquietanti e domande senza risposta che potrebbero svelare ulteriori dettagli nei prossimi sviluppi dell'indagine.