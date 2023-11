Meteo, "48 ore di maltempo forte". Sottocorona: dove colpisce la perturbazione

20 novembre 2023 a

C'è una grossa perturbazione nell'Atlantico che incombe ma a portare il maltempo sull'Italia sarà una zona di bassa pressione che si genera proprio sulla Penisola. A fornire le ultime previsioni del tempo è Paolo Sottocorona, l'esperto meteo di La7, in diretta lunedì 20 novembre. Già oggi si vedono le prime, deboli tracce di un cambio del tempo che sarà marcato già a partire da martedì 21 novembre. Oggi la situazione è in linea con la scorsa settimana, giornata "un po' grigia con qualche debole pioggia".

"Qualcosa cambia perché nella giornata di domani vediamo già una zona di maltempo forte, legata a una bassa pressione che si forma proprio sull'Italia", afferma il meteorologo che spiega che non si tratta di "perturbazioni atlantiche però è sempre maltempo". Le regioni interessate saranno quelle centrali: Emilia-Romagna, Toscana, parte della Corsica, l'Umbria le Marche, con fenomeni molto intensi e "sicuramente da allerta". Al sud sul versante tirrenico piogge moderate, all'estremo Meridione soltanto cieli grigi, qualche pioggia in Sardegna. Mercoledì 22 novembre abbiamo maltempo molto forte, spiega Sottocorona, sempre su Emilia-Romagna e Marche. "In queste zone parliamo di 48 ore di precipitazioni molto intense, con quello che sappiamo può significare, ma il maltempo forte coinvolgerà anche le isole maggiori e parti del sud.