Su Facebook nasce "Filippo Turetta ragazzo modello". Cosa scrivono sui social

Si chiama «Filippo Turetta bravo ragazzo» ed è la pagina Facebook aperta da ignoti per «confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressappochismo dei media». Sono diversi i post in difesa di colui che è indiziato del delitto di Giulia Cecchettin ma anche decine quelli fortemente contrari, negativi, carichi di rabbia e offese. La pagina è seguita da 247 utenti e 146 sono i «mi piace».

Intanto il Tribunale regionale superiore della città tedesca, l’Oberlandesgericht di Naumburg, è in attesa di ricevere la richiesta della Procura generale di Naumburg in merito al caso di Filippo Turetta, indiziato del delitto di Giulia Cecchettin. A darne comunicazione in una nota è lo stesso tribunale che poi aggiunge, «Al momento non può essere comunicato il tempo necessario all’arrivo della richiesta della Procura generale e l’ulteriore procedura».