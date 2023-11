Giulia Cecchettin, telecamere e anomalie di Filippo Turetta: così è stato ritrovato il corpo

19 novembre 2023 a

a

a

Un triste epilogo ha segnato la scomparsa di Giulia Cecchettin. Il corpo senza vita della giovane studentessa di 22 anni è stato rinvenuto in un canalone lungo la strada che collega il lago di Barcis alla stazione turistica di Piancavallo, nella provincia di Pordenone. La scoperta è avvenuta nella località denominata Pian delle more, gettando nella disperazione familiari e amici. Le telecamere, elemento chiave nelle indagini, hanno catturato il passaggio della Grande Punto di Filippo Turetta, ex fidanzato della ragazza, lungo il tragitto. È stato proprio il rilevamento dei tempi anomali sulla percorrenza, riferisce Repubblica, a sollevare sospetti tra gli investigatori. Le telecamere hanno registrato il passaggio dell'automobile tra Piancavallo e Cellino di Sotto, rivelando un'inequivocabile discrepanza tra la distanza percorsa e il tempo impiegato. Il software delle telecamere, rimasto in funzione nonostante la manutenzione in corso, ha conservato i dati cruciali per le indagini.

Lo strazio del padre di Giulia: “Un dolore atroce”. Poi il messaggio inaspettato ai genitori di Filippo

La riattivazione delle telecamere all'ingresso dell'area turistica di Piancavallo, dopo quattro giorni di inattività, è stata fondamentale per l'identificazione del passaggio dell'auto di Turetta. La registrazione ha svelato una deviazione anomala da parte dell'ex fidanzato di Giulia, che ha immediatamente spinto gli investigatori a intensificare la ricerca in un'area precedentemente trascurata. Le indagini hanno portato alla tragica scoperta del corpo di Giulia Cecchettin lungo la strada che separa Piancavallo dal lago di Barcis. Secondo il Quotidiano Nazionale, è stato poi un cane della protezione civile del Friuli-Venezia Giulia a fiutare la presenza di un corpo nel canalone: il volontario che lo teneva al guinzaglio, quando l’animale si è messo ad abbaiare, ha subito allertato carabinieri e vigili del fuoco. Sono bastati pochi minuti per capire che purtroppo il cadavere era quello di Giulia.

Kit di sopravvivenza e itinerari in Austria: le ricerche di Filippo. Fuga premeditata?

Nonostante ciò, l'auto di Filippo Turetta resta introvabile. Fonti investigative smentiscono avvistamenti vicino al lago, mentre un'ultima immagine proveniente dall'Austria mostra il passaggio della Grande Punto, alimentando il mistero sulla sua fuga. Mentre tutta Italia piange la perdita di Giulia Cecchettin, l'indagine sulla scomparsa e la fuga di Filippo Turetta continua ad essere al centro dell'attenzione, con l'auspicio di giungere a una risoluzione rapida e di far luce su questa tragica vicenda.