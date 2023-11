Reggio Calabria, agguato mortale contro una dottoressa. Ferito il marito

18 novembre 2023 a

Francesca Romeo, dottoressa in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte (in provincia di Reggio Calabria) è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, rimasto ferito. La donna, 67 anni, stava rientrando a casa in macchina alla fine del turno di servizio quando, lungo la strada che porta a Taurianova, è stata raggiunta dai colpi d’arma da fuoco esplosi da alcune persone. Al momento, riferiscono all’Adnkronos fonti investigative, non si possono ancora fare ipotesi sul movente del delitto ed è ancora al vaglio la dinamica dell’agguato. Sul caso indaga la Polizia.

Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Raggio Calabria, ha commenta la morte di Romeo sempre con l’agenzia di stampa: “Conosco Francesca Romeo e anche il marito. Quello che è accaduto è allucinante, è un agguato agghiacciante che ci riporta a tempi bui. I due medici erano dei possibili bersagli per il loro lavoro? Non sappiamo cosa sia successo, se l’agguato sia legato al lavoro, il marito è psichiatra, o ad altro - risponde Veneziano - Ora sia siamo tutti sconvolti”. Romeo è il quarto medico ucciso nella Regione: numeri di una strage.