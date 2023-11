Unindustria, le aziende del Lazio aprono le porte a oltre 700 studenti

16 novembre 2023 a

a

a

Venerdì 17 novembre avrà luogo la quattordicesima edizione del Pmi day - Industriamoci, organizzato dal Comitato Piccola Industria di Unindustria all’interno della giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese ideata dalla Piccola Industria di Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema. Lo comunica in una nota Unindustria. Il tema dell’edizione di quest’anno - spiega la nota - è il valore della «libertà», fondamentale particolarmente in una fase di conflitto e grande instabilità come quella che il mondo sta attualmente attraversando. «Oggi più che mai è necessario trasmettere ai nostri ragazzi quanto preziosa sia la libertà per un sistema economico-imprenditoriale moderno e sostenibile», dichiara il presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria, Fausto Bianchi. «La libertà può e deve rappresentare la possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il proprio futuro e di sviluppare, attraverso lo studio, le competenze che li guideranno verso un percorso di successo e di soddisfazione», conclude Bianchi.

«Contiamo molto sul sostegno e la collaborazione delle scuole nel portare avanti questa iniziativa, perchè i ragazzi rappresentano il nostro futuro, non solo quello delle aziende ma anche quello del Paese», commenta la presidente di Piccola Industria di Unindustria Latina e Componente del board nazionale del Pmi Day di Confindustria, Carla Picozza. «Per la prima volta - aggiunge - abbiamo voluto ampliare il Pmi Day non solo attraverso le visite aziendali nella giornata di domani, ma coinvolgendo nuove realtà nel corso dell’intero anno scolastico: dalla visita all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati alla collaborazione con le nostre università sul territorio. Diversi appuntamenti per divulgare al massimo la vera cultura d’impresa», conclude Picozza. L’evento - prosegue la nota - che si inserisce all’interno degli appuntamenti di Unindustria per la XXII edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, rappresenta un’occasione importante per condividere con i giovani il ruolo produttivo e sociale delle imprese, costantemente impegnate nella realizzazione di prodotti e servizi di eccellenza, e protagoniste di nuove opportunità di sviluppo, di occupazione e di benessere per il territorio e per il Paese. Queste - conclude la nota - le aziende coinvolte nelle provincie del Lazio: a Roma: Ariete Fattoria Latte Sano, Tonygraf, Wuerth; a Frosinone: Catalent, Chemi, Indexa, Itelyum, Novamont, Vetreco; a Latina: Andritz fabrics and rolls, Arti Grafiche Civerchia, Cosmari, Geberit, Gruppo Gesa, Mappi International, Optimares; a Rieti: Naturally Made of Italy; Viterbo: Dimar Group, Piangoli Legno.