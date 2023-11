SuperEnalotto, la sestina vincente vince 85 milioni. Dov'è stata centrata

16 novembre 2023 a

Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 85,1 milioni di euro. La sestina vincente (56 52 40 9 10 19) Jolly 50 Superstar 42, riferisce agipronews, è stata realizzata a Rovigo, presso la Tabaccheria di Fornasiero Giampietro in viale Tre Martiri 23/A. Si tratta del quarto «6» del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 10 giugno scorso, quando a Teramo sono andati 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo scorso altri 73,8 milioni erano stati vinti online mentre solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema «Una Buona Stella» da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.

C'è un nuovo multi-milionario in Italia: centrato il “6” al Superenalotto

Con quella del 16 novembre, ricorda agipronews, sono 129 le vincite con il «6» realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti premi istantanei.