Superenalotto estrazione vincente, centrato il 6 da 371 milioni: è il jackpot più alto del mondo

Sono 90 i vincitori del "6" centrato al SuperEnalotto che, giocando una quota da 5 euro, hanno portato a casa oltre 4 milioni di euro a testa. Nell'appuntamento serale con l'estrazione del SuperEnalotto - segnala l'agenzia Agimeg - è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 maggio del 2021.

Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro. Il jackpot da record è stato vinto con la sestina 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.

Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 54,7 milioni di euro. Un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, si apprende da agipronews, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.