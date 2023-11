Esplosione devasta il centro migranti, feriti nella notte nel Viterbese

11 novembre 2023 a

Un’esplosione fortissima e poi un crollo sono avvenuti nella notte in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo nel Viterbese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, nella struttura c’erano circa 30 persone. I feriti sono, a quanto si apprende, dodici: quattro sarebbero in condizioni più gravi. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie.

L'esplosione, fortissima, avvenuta nella struttura per migranti avrebbe causato anche un incendio. Oltre una decina di ambulanze e tre elicotteri impegnati. Non sono note al momento le cause dell’esplosione, che potrebbe essere avvenuta "forse per una fuga di gas, ma sarà l’inchiesta a chiarire le cause esatte di quanto avvenuto", afferma all’Adnkronos Massimo Bambini, sindaco di San Lorenzo Nuovo.

Tra i feriti anche dei bambini. Trenta in totale le persone presenti all’interno al momento dell’esplosione. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, la Protezione civile di San Lorenzo Nuovo. I soccorsi del 118 sono arrivati anche da Bolsena, Montefiascone e Acquapendente. La Prefettura di Viterbo ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale per coordinare l’emergenza e i soccorsi. La struttura è situata nella zona industriale a ovest del Comune nel Viterbese. A indagare sulle cause dell’esplosione la polizia di Viterbo.