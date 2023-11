Portofino, super-vip sfrattati dal Castello: "Furibondi", chi l'ha comprato

10 novembre 2023 a

Bill Gates ha comprato il Castello di Portofino? Giallo immobiliare e conseguenze per i vip coinvolti nel borgo della Liguria, simbolo del bel vivere e dell'extra-lusso. Rosanna Armani, sorella minore dello stilista superstar Giorgio, ha lasciato da qualche giorno l'amata Villa San Giorgio, "che a Portofino tutti chiamano il Castello, 12 stanze per 1200 invidiatissimi metri quadri" scrive il Corriere della sera che ricostruisce la vicenda.

Si è infatti diffusa la voce che dietro al trasloco ci sia la mano di Bill Gates, il magnate americano fondatore di Microsoft, che avrebbe acquistato il prestigiosissimo immobile per fare un hotel di lusso. "Non è vero, smentiamo ogni coinvolgimento in questo investimento di mr. Bill Gates", ha fatto sapere la società del miliardario come ha riferito l’ente Stati Generali del Patrimonio italiano. Dichiarazione che non convince del tutto la celebre "piazzetta" del borgo ligure. I residenti sospettano di Gates ma anche del gruppo Four Season (che ha smentito).

Il Corriere spiega che il Castello è di "proprietà dell’imprenditore della cantieristica genovese Ferdinando Garrè. Il quale, al momento, tace limitandosi a comunicare lo «sfratto» ai suoi famosi inquilini. Tanti saluti ad Armani", ma anche a Giacomo Loro Piana e alla gallerista Carla Sozzani, altri nomi illustri degli inquilini che, a quanto pare, sei mesi fa avrebbero avuto comunicazione di lasciare l'immobile a novembre e poi null'altro. Sozzani sottolinea il suo dispiacere, Armani si dice "furibonda". Il dubbio resta: che fine fa il Castello?