Calcio, guerriglia ultras a Milano: agguato ai tifosi del Psg, un ferito grave

Scene da guerriglia urbana nella notte lungo il Naviglio Grande di Milano per gli scontri tra gli ultras del Milan e del Psg alla vigilia del match di Champions League. Un tifoso francese è stato ferito in modo grave da due coltellate a una gamba ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico. Il commando dei tifosi rossoneri, una quarantina circa, dopo il blitz è poi fuggito in via Argelati. Per riportare la situazione alla normalità, in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte dei reparti inquadrati alcune cariche di alleggerimento all’indirizzo dei sostenitori del club francese. In questi frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un agente è stato colpito da un altro oggetto riportando una ferita al labbro. Il responsabile di quest’ultima azione è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Pochi minuti dopo l’una di notte, una volante è intervenuta in via Paolo Sarpi per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e 10 cittadini cinesi. La lite, che non ha portato danni a cose, è stata prontamente sedata e non si è reso necessario l’intervento dell’assistenza sanitaria del 118. Alle 2 un’altra volante è stata inviata a un ostello di via Regina Margherita dove alloggiano alcuni supporter francesi. Uno di loro, un 28enne, presentava una ferita lacero contusa alla testa, riferendo ai poliziotti di essere stato colpito alcune ore prima in zona Darsena. È trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Secondo le ricostruzioni ufficiali poco dopo la mezzanotte i tifosi del Milan hanno raggiunto prima l’Alzaia Naviglio Pavese poi Ripa di Porta Ticinese dove stazionavano supporter del Paris Saint Germain. Le due tifoserie sono entrate in contatto e ne è nata una guerriglia urbana, con il tifoso francese ferito in modo grave. Alla fine sono ben 73 i tifosi del Paris Saint Germain fermati e identificati dalla Polizia di Stato.