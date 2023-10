Roma, valigetta sospetta al Mef: allarme rientrato dopo le verifiche degli artificieri

23 ottobre 2023 a

Allarme bomba per un pacco sospetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze a via Venti settembre a Roma. L’allarme è scattato dopo una chiamata per una valigetta sospetta lasciata davanti all’ingresso principale. Sul posto sono accorsi gli artificieri. Via Piave è stata chiusa al traffico. L'emergenza dopo le verifiche è rapidamente rientrata: gli artificieri e le forze dell’ordine hanno esaminato la valigia sospetta che si è rivelata essere totalmente inoffensiva. Era stata lasciata a circa 30 metri dall’ingresso del Mef.