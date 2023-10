Ultima Generazione, nuovo blitz sull'A4: esplode la rabbia degli automobilisti

19 ottobre 2023 a

a

a

Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione, questa volta a Torino. Gli ambientalisti, in 18, hanno bloccato l'imbocco dell'autostrada A4 Torino-Milano, in entrambe le direzioni di marcia, sedendosi per terra e mostrando uno striscione arancione con la scritta "Fondo Riparazione". Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Torino e della polizia stradale. Sono state inevitabili le ripercussioni dell'azione degli attivisti sul traffico: l'autostrada è rimasta bloccata con lunghe code di macchine. La manifestazione di protesta è scattata a sorpresa intorno alle 8 di questa mattina, proprio nella fascia oraria in cui i cittadini si recano nei posti di lavoro o accompagnano i figli a scuola.

"Criminali scappati di casa". Gretini, la condanna di Feltri è totale

Dopo essersi messi a terra, gli ambientalisti hanno srotolato uno striscione arancione con su scritto "Fondo riparazione". La protesta, nata con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sul dibattuto tema del cambiamento climatico e di chiedere al governo un fondo permanente e preventivo di 20 miliardi per mettere fine ai danni provocati dall'inquinamento, ha fatto esplodere la rabbia degli automobilisti. Sul posto sono accorsi in poco tempo la polizia stradale di Novara, gli agenti Digos della questura di Torino e i reparti antisommossa per procedere allo sgombero degli attivisti. I manifestanti sono stati presi di peso e fatti allontanare. Molti sono stati portati poi in Questura per l'identificazione.