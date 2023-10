Pizza World Cup, il "campione del mondo" è il francese Rodolphe Riviere

Massimiliano Gobbi 09 ottobre 2023 a

a

a

E’ il francese Rodolphe Riviere a vincere la 21esima edizione del Pizza World Cup organizzato dall’UPTER – Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori, gestito nei minimi dettagli dal presidente dell’associazione, il Maestro pizzaiuolo Mario Amedeo Folliero in collaborazione con il Pizza Style School, del Maestro Alfredo Folliero. Un evento di portata internazionale dove si sono affrontati pizzaioli, ristoratori, professionisti e personalità del mondo food di tutto il mondo, in una tre giorni di gara svolta presso il SHG Centro congressuale Hotel Antonella a Pomezia. Invitato a partecipare alla prestigiosa gara, Rodolphe Riviere ha battuto tutti, arrivando sul gradino più alto della manifestazione, ottenendo il titolo di Super Campione del Mondo.

Una gara conclusa giovedì 5 ottobre 2023 dove una giuria d’eccellenza proveniente dalla Korea, dal Giappone oltre chiaramente alle delegazioni Europee, ha premiato le 18 batterie in gara proclamando i campioni del mondo di ogni singola categoria. Tra le gare, oltre alla "pizza classica" e "napoletana", anche la pizza "senza glutine", quella in "teglia" e la "pizza fritta". Vi è stato anche uno spazio per la creatività con la premiazione di tante altre categorie come la "pizza dessert", la "pizza romana" e la "pizza innovativa/contemporanea". Successo anche per alcune categorie speciali come ad esempio “Spaghetto D’Oro” e la "pizza "influencer".

Un’edizione straordinaria che quest’anno ha registrato tre riconoscimenti speciali, assegnati nelle categorie “Lady” ed “Estero Italia”. Tra i tanti eventi in programma anche cene e una conferenza dedicata ai futuri campioni da svolgere in Campidoglio.

Nella giornata del 5 Ottobre, inoltre, si è svolto anche un importante convegno presso il Palazzo Chigi di Ariccia nella Sala Bariatinsky dove si sono affrontate le tematiche di sostenibilità, formazione del futuro, tradizione e innovazione oltre ai numeri dell’evento PWC23. All’evento erano presenti la chef Annamaria Palma, Laurent Raimondo, Grégory Brotcorne, Loredana Murenu, il presidente dell’associazione e organizzatore World Cup Mario Amedeo Folliero, il presidente dell’Unione Pizzaiuoli italiani e ristoratori Alfredo Folliero, Simona Falaschetti, il responsabile artistico Cav. Michele Di Sarno, l’avvocato Daniela Folliero, il responsabile per l’Italia Mulino 5 Stagioni Salvatore Busiello, il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli e il Senatore Marco Silvestroni.

E proprio in merito al riconoscimento della professione di pizzaiolo e al relativo albo professionale è stato presentato il disegno Legge n. 385, dal Senatore Amidei. “Finalmente si investe su quelle che sono le eccellenze italiane in quanto il disegno Legge va proprio in questo senso” – ha dichiarato Gianluca Staccoli, primo cittadino di Ariccia – “Quella del pizzaiolo deve essere una figura professionale al passo con i tempi e per arrivare a ciò la formazione è fondamentale”.