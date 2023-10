Torino, studenti di sinistra contro Meloni: "Non sei benvenuta", scontri con la polizia

03 ottobre 2023 a

a

a

Tensione a Torino dove gli studenti hanno cercato di sfondare i blocchi della polizia che è intervenuta con cariche. Centinaia di persone, per lo più studenti di sinistra, stanno manifestando per contestare la partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Festival delle Regioni. Uno striscione recita “Meloni a Torino non sei la benvenuta”. Gli scontri tra polizia in tenuta antisommossa e manifestanti si sono verificati a piazza Castello, dopo quelli già verificatisi in mattinata. I manifestanti, per lo più

studenti, si sono ritrovati stamani di fronte a Palazzo Nuovo. "Questa è la nostra città fateci passare", gridano gli studenti. "Meloni a Torino non sei benvenuta".