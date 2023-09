Dritto e Rovescio, documento inchioda la Germania: "Otto milioni alle Ong"

28 settembre 2023 a

a

a

Altro che i 780mila euro per le attività della Sos Humanity, La Germania nei prossima quattro anni finanzierà altre due Ong attive nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo con una cifra monstre: ben otto milioni di euro. È quanto ha scoperto Dritto e rovescio, la trasmissione condotta da Paolo del Debbio su Rete4.

Tedeschi colpiti nel vivo, l'attacco clamoroso a Meloni: "Com'è veramente"

Nella puntata di giovedì 28 settembre emerge un documento del Parlamento tedesco che dà conto dei finanziamenti a due organizzazioni non governative: Sea-Eye e Sea-Watch. Si tratta di un documento del Parlamento tedesco in cui il partito di opposizione Afd (Alternative für Deutschland, ndr) denuncia lo stanziamento di fondi pubblici a Ong "per contrabbandare richiedenti asilo sulle coste europee", scrive il partito di destra.

L'inviato di Dritto e Rovescio a Berlino ha cercato, invano, di ottenere spiegazioni dalle organizzazioni non governative coinvolte. Dalla Sos Humanity, il cui finanziamento da parte del governo tedesco ha aperto lo scontro tra Roma e Berlino, e da Sea-Watch non ci sono stati commenti in merito.