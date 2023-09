Alluvione Emilia-Romagna, 1,5 miliardi di danni. Figliuolo: arriveranno i ristori

28 settembre 2023 a

"Ci sono 1,4-1,5 miliardi di danni. Ora che firmerò ordinanze per i ristori ad imprese e famiglie avremo indicazioni più precise. Sono state coinvolte 16mila aziende e quasi 70mila famiglie. Quando raccoglieremo ancora più dati, avremo cifre più chiare". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione, rispetto ai danni dell'alluvione registratasi in Emilia Romagna nei mesi scorsi. "Possiamo garantire che la tempistica prevista per gli interventi sarà rispettata", ha ribadito Figliuolo ospite di Tg2Post, su Rai 2.

"Settimanalmente vado sui territori, trovo tante persone che hanno voglio di ripartire o sono già ripartiti" ha aggiunto il commissario, "il ministro Lollobrigida ha stanziato altri 180 milioni di euro per i terreni alluvionati, i primi 8 milioni sono già stati erogato". "Ho incontrata a palazzo Chigi la presidente Meloni da parte sua c’è grande attenzione sull’alluvione e sulla ricostruzione sono molto soddisfatto. Mi ha chiesto: ’generale quando inizia a dare i rimborsi a famiglie e imprese?’", ha raccontato Figliuolo.