IT-alert, il test nel Lazio è scattato alle 12: allarme e messaggio sul cellulare

27 settembre 2023 a

a

a

Alle 12 in punto l'allarme è suonato forte e chiaro sui telefoni cellulari di chi si trova a Roma e nel Lazio mercoledì 27 settembre. Si tratta del messaggio di test IT- alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che in queste settimane viene provato nelle varie regioni d'Italia. I dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella regione hanno suonato contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. IT- alert sarà uno degli strumenti delle autorità per informare la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. La Proteziobe civile ha fatto sapere che IT-alert ha raggiunto tutti i cellulari agganciati alle celle.

"IT-Alert: Adesso Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario" è il testo che si sono trovati gli utenti di smartphone e cellulari che si trovavano nel Lazio.