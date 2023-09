Venezia rissa tra camerieri e turisti in Piazza San Marco: "Come un western"

26 settembre 2023 a

Una violenta rissa è scoppiata in Piazza San Marco a Venezia in mezzo ai turisti in giro tra la Basilica di San Marco e il Canal Grande, con il video dell'incidente che è diventato virale sui social in pochissimo tempo. I fatti. Nella giornata di domenica 24 settembre, di fronte a Palazzo Ducale, quattro uomini, presumibilmente turisti stranieri, si sono scontrati fisicamente con i camerieri di un bar. Sedie e pugni volavano da entrambe le parti, ma alla fine i dipendenti del caffè sono riusciti ad allontanare gli aggressori. Le cause del diverbio sfociato in scazzottata non sono del tutto chiare, una delle ipotesi avanzate è che sia stato scatenato dal rifiuto opposto dai camerieri ai quattro uomini, che avrebbero richiesto l'uso dei bagni senza aver consumato o acquistato nulla.

Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri non si sa se è per uno scontrino alto o una mancia scarsa pic.twitter.com/HJQcQhfkhM — BOBOROCK (@boborock55) September 25, 2023

Le immagini dell'incidente hanno suscitato indignazione online, con molti utenti che esprimono disappunto per l'accaduto in uno dei luoghi più iconici di Venezia. C'è chi si chiede se fossero le riprese per un film western. Alcuni commenti sui social hanno sottolineato la triste trasformazione della città: "Bello, vero, vedere questo in Piazza San Marco? Grazie a tutti per come avete ridotto la più bella città del mondo".