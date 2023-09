Spagna, ragazza palpeggia un giovane in discoteca: condannata a sei mesi

25 settembre 2023 a

a

a

Sei mesi di carcere, due anni di libertà vigilata e una sanzione di trecento euro. Una ragazza di 23 anni è stata condannata dal tribunale della Navarra, in Spagna, per aver palpeggiato un ragazzo in discoteca. I fatti sono avvenuti in una notte del febbraio 2023, quando la giovane di Pamplona aveva toccato il fondoschiena a uno degli altri avventori del locale. La ragazza "con spirito libidinoso", ha tocca il giovane "abbassando la mano lungo la gamba in modo lascivo", scrivono i giudici nella sentenza. Molestie ripetute che hanno spinto la vittima a lasciare la discoteca e denunciare l'episodio ai funzionari della Polizia Municipale di Pamplona.

La 23enne come detto è stata condannata a sei mesi di detenzione, con l'aggiunta di due anni di libertà vigilata e il pagamento di 300 euro per risarcimento del danno morale cagionato. Il giudice nello stabilire la pena ha considerato l'attenuante della tossicodipendenza, avendo agito all'epoca dei fatti influenzata da sostanze. In Spagna la legge che garantisce la libertà sessuale è conosciuta come "Sì significa sì", in sintesi tutti i comportamenti sessuali in cui non è stato prestato consenso sono considerati aggressioni sessuali.