Trieste, corpo appeso al guardrail: "Nessun segno di violenze", dove vanno le indagini

Sul corpo senza vita trovato appeso al guardrail della Gvt (Grande Viabilità Triestina), cento metri prima dell’uscita di Valmaura a Trieste, non ci sarebbero segni apparenti di violenza né di torture. Ad affermarlo è l'Adnkronos che cita fonti investigative. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e ad accertare la presenza di possibili segni di violenza, ma questo nuovo elemento smentisce con le prime ricostruzioni che parlavano di segni di torture e violenze. I carabinieri, impegnati da questa mattina sul posto, non escludono alcuna pista mentre lavorano per identificare l’uomo. Di certo si sa solo che ha gli occhi coperti da un pezzo di stoffa di colore scuro.

I Carabinieri del Comando di Trieste "battono ogni pista lasciando aperte tutte le ipotesi di indagine" in merito al ritrovamento del cadavere di un uomo avvenuto questa mattina. Lo afferma in una nota lo stesso Comando provinciale precisando che "i primi accertamenti esperiti sul posto dal medico legale, alla presenza anche del Pubblico Ministero di turno, Maddalena Chergia, non hanno al momento fatto emergere elementi che indirizzino le indagini in un’unica direzione". Il corpo appartiene a un uomo di mezza età con la pelle di colore scuro, ed è stato trovato sospeso all’esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l’auto. Le indagini - è stato rivelato - partiranno soprattutto dalla telecamere di videosorveglianza piazzate lungo il tratto della superstrada che porta in pochi minuti oltreconfine, in Slovenia.