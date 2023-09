Venezia, sfiorata la collisione tra due aerei: "Cavo inserito male"

23 settembre 2023 a

a

a

Si è sfiorata la tragedia a Venezia. Due aerei appartenenti rispettivamente a Ryanair e Iberia hanno rischiato di scontrarsi in pista. Il primo, un Boeing 737 con a bordo 174 passeggeri, stava per decollare; mentre il secondo, un Airbus A321 che trasportava 203 persone, è stato costretto ad annullare l’atterraggio. A spiegare in un rapporto che cosa è accaduto quel 18 ottobre del 2022, come riportato da Il Corriere, è l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha classificato l'episodio come "inconveniente grave".

"Abuso di posizione dominante", Ryanair nel mirino dell'Antitrust

Alla base dell'evitato dramma ci sono principalmente due fattori: la visibilità limitata e l'errato inserimento delle cuffie di comunicazione in torre di controllo. Erano le 11.10 quando il volo Iberia 3242 partito da Madrid con a bordo 203 persone arrivava rapidamente verso lo scalo lagunare e il Boeing 737 di Ryanair raggiungeva la posizione di decollo. Proprio in quegli istanti nella torre di controllo avviene un cambio di turno. Ogni responsabile utilizza le sue cuffie e quindi le inserisce nel momento in cui inizia il turno. Quel giorno un uomo ha inserito il jack delle cuffie nella presa errata, quella destinata alla linea telefonica.